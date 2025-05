Libri: Carpi, domani Gianluca e Tommy Nicoletti raccontano il loro mondo al Festival delle Abilità Differenti

(Foto Festival Internazionale Abilità Differenti)

Sabato 24 maggio, alle ore 11 nel Bistrò 53 di Carpi, verrà presentato “Nel paese dove i maiali volano, i lupi galleggiano”, libro scritto dal giornalista Gianluca Nicoletti e illustrato dal figlio Tommy, artista neurodivergente. L’appuntamento rientra nel programma del 27° Festival Internazionale delle Abilità Differenti, promosso dalla Cooperativa Sociale Nazareno. L’opera nasce dall’incontro tra due linguaggi: quello verbale del padre e quello visivo del figlio, che comunica attraverso l’arte. Tommy Nicoletti, da anni protagonista di un percorso artistico originale, ha costruito un immaginario fatto di animali fantastici, personaggi visionari e paesaggi surreali. Gianluca ha dato forma narrativa a queste immagini, creando un racconto che è al tempo stesso favola, diario e testimonianza di una relazione profonda. Edito da Mondadori Electa Kids, il libro si rivolge a un pubblico ampio, bambini e adulti, e affronta in modo poetico e diretto i temi della neurodivergenza, dell’amore familiare e dell’importanza della comunicazione non convenzionale. L’incontro sarà anche occasione per approfondire il progetto Cervelli Ribelli, iniziativa che da anni dà voce alle storie di persone neuroatipiche. Una riflessione aperta sull’immaginazione come risorsa, sulla disabilità come valore e sull’arte come ponte tra mondi diversi.