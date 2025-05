Europa-Italia: Metsola (Parlamento Ue) in Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia. Fra le tappe: Ferrari, Efsa, Università Cattolica

Tra le tappe previste nel viaggio della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in Italia, dal 27 al 29 maggio, figurano l’Assemblea nazionale di Confindustria, il Tecnopolo di Bologna, lo stabilimento Ferrari, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), il Distretto aerospaziale del Piemonte, il Collegio europeo di Parma, il Politecnico di Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e il campus dell’innovazione Kilometro Rosso. Il 27 maggio Metsola sarà a Bologna e Parma per prendere parte all’assemblea nazionale di Confindustria, quindi visiterà il Tecnopolo di Bologna con visita al Supercomputer Leonardo e al Centro europeo per le previsioni meteorologiche. Quindi visita al Caseificio 4 Madonne (uno dei simboli della resilienza delle imprese agricole locali dopo il terremoto del 2012 in Emilia-Romagna. La ricostruzione del caseificio, è avvenuta anche con il sostegno dei fondi Ue). A seguire, visita all’European Food Safety Authority Efsa di Parma; Lectio magistralis al Collegio europeo di Parma (“L’Europa è nelle mani degli europei”); conferimento del Premio Pico della Mirandola. Mercoledì 28 maggio la presidente sarà a Maranello e poi a Torino: visita allo stabilimento Ferrari a Maranello, poi all’Aerospace District di Torino. Ancora: partecipazione all’evento “Piemonte e l’Europa: innovazione e alta formazione per lo sport” al Castello del Valentino di Torino. Giovedì 29 maggio Metsola sarà tra Milano e Bergamo. Al mattino evento “Europa: domande aperte per un futuro comune”, presso l’ Università Cattolica. In tarda mattinata la presidente sarà al Kilometro Rosso di Bergamo, con successiva visita al Campus Kilometro Rosso.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /