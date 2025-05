Bioetica: Istituto Giovanni Paolo II, aperte le iscrizioni al Master di primo livello

Sono aperte le iscrizioni al Master in Bioetica promosso dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con lo scopo di “offrire un percorso formativo sulle principali temi di bioetica”. Il corso – si legge nella presentazione – “si struttura in maniera interdisciplinare, nell’ottica dell’arricchimento e apprendimento reciproco legato al dialogo tra i saperi: filosofia, medicina, diritto, teologia, economia, sociologia, psicologia, antropologia culturale, storia”. Sempre in quest’ottica è prevista una certa varietà di moduli didattici: lezioni frontali; case studies su decisioni difficili all’inizio e alla fine della vita; confronti tra docenti nella modalità delle quaestiones disputatae; tavole rotonde e testimonianze. L’apporto specifico delle due istituzioni permette di riconoscere il nesso centrale tra bioetica, famiglie e relazioni famigliari, con le loro storie e nella loro diversità. Il Master interuniversitario di primo livello in bioetica dura un anno accademico. La scadenza fissata per le iscrizioni è il 20 luglio. Le lezioni si svolgeranno da settembre 2025 a settembre a maggio 2026.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /