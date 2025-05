Commissione Ue: “Scegli l’Europa per la scienza”, programmi e fondi per attrarre i migliori talenti della ricerca

Ci sono oltre 60 programmi di finanziamento e sostegno regionali, nazionali ed europei che aiutano i ricercatori a progredire nella loro carriera in Europa e che sono ora tutti accessibili sulla piattaforma Euraxess, come parte del pacchetto “Scegli l’Europa per la scienza”. “L’Europa sta scegliendo la scienza”, ha commentato la commissaria per la ricerca, Ekaterina Zaharieva, alla presentazione oggi di questa azione al Consiglio competitività, “e noi stiamo facendo in modo che la scienza scelga l’Europa”. Voluta dalla Commissione, Euroaxess, concentra miliardi di euro in opportunità per i ricercatori: programmi di mobilità, incarichi, borse di studio, sostegni alla carriera… Poche settimane fa a Parigi, la presidente Ursula Von der Leyen aveva presentato l’iniziativa “Scegli l’Europa” e annunciato un nuovo pacchetto di 500 milioni di euro per il periodo 2025-27 per fare dell’Europa un polo di attrazione per i ricercatori, e un nuovo bando per cattedre dello Spazio europeo della ricerca (Ser) del valore di 230 milioni di euro come parte di Horizon Europe 2026-27. Se approvato dal Consiglio, spiega una nota, “il bando aumenterebbe di oltre il 200% il bilancio stanziato nella tornata precedente, per sostenere fino a 120 ricercatori e responsabili della ricerca di alto livello che lavorano in Paesi in ritardo nei risultati della ricerca e dell’innovazione”. Oggi è stata adottata anche la nuova Agenda politica Ser 2025-27 che ha due obiettivi principali: migliorare ulteriormente il coordinamento delle politiche di ricerca e innovazione a tutti i livelli e realizzare la “quinta libertà”, vale a dire un mercato unico per la ricerca, l’innovazione e la tecnologia.

