Europa-Italia: Metsola (Parlamento Ue) in Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia. “Qui per confrontarmi con cittadini e imprese”

(Foto Parlamento europeo)

Farà tappa in Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che sarà in Italia dal 27 al 29 maggio per incontrare imprenditori, studenti, accademici e rappresentanti delle autorità locali e nazionali. Nel corso della visita la presidente Metsola, alla presenza dei deputati italiani al Parlamento europeo, incontrerà – come annuncia una nota dell’Europarlamento – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Antonio Tajani, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e i presidenti di Regione Michele De Pascale, Alberto Cirio e Attilio Fontana. “La visita sarà incentrata su quattro priorità fondamentali: competitività, innovazione, dialogo con i giovani e solidarietà. Questi temi guideranno i numerosi appuntamenti in programma”. La presidente sottolineerà “l’urgenza di rendere l’azione legislativa dell’Unione più incisiva e orientata ai risultati, riducendo la burocrazia, stimolando l’innovazione e valorizzando la solidarietà tra gli Stati membri nei momenti di crisi”. “È il momento di riconnettersi con i cittadini”, dichiara Metsola. “Il loro voto conta e le istituzioni europee restano in ascolto anche dopo le elezioni europee, ecco perché sono qui, per confrontarmi con cittadini e imprese in tutte le regioni che visiterò”.