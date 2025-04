Ucraina: Shevchuk (arcivescovo maggiore Kiev) su faccia a faccia Trump-Zelensky, “incontro commovente”. “Spirito Santo ispiri i cuori dei leader”

Vaticano, S.B. Shevchuk e presidente Zelenky (Foto Ugcc)

“È stato un incontro commovente al cospetto della tomba dell’apostolo Pietro. Preghiamo affinché lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo Risorto, ispiri i cuori e le menti dei leader contemporanei con lo spirito della pace”. Lo ha detto S.B. Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kyiv, nel videomessaggio settimanale per la 167ª settimana di guerra facendo riferimento in particolare all’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che si è svolto nella basilica di San Pietro a margine dei funerali di Papa Francesco. Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina ha osservato come “Roma e la tomba dell’apostolo Pietro siano diventate il capoluogo del mondo, dove si sono riuniti diversi capi di Stato e centinaia di migliaia di persone”. “Ho avuto l’onore di guidare la delegazione della nostra Chiesa ai funerali del Santo Padre”, ha detto Shevchuk. “È stato altrettanto commovente dare il benvenuto alla delegazione ufficiale dell’Ucraina guidata dal presidente Volodymyr Zelensky”. Il funerale di Papa Francesco – ha quindi sottolineato l’arcivescovo maggiore – ha testimoniato “non solo l’importanza del ministero del successore dell’apostolo Pietro, ma è stato anche una viva testimonianza della Chiesa universale nelle difficili circostanze del mondo contemporaneo”. “Il Santo Padre – ha proseguito Shevchuk – passerà alla storia come il Papa che ha incessantemente pregato per l’Ucraina e, che come Vicario di Cristo sulla terra, come successore dell’apostolo Pietro, ha fatto tutto il possibile per porre fine a questa guerra. Papa Francesco ha sempre affermato che, ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato”. In conclusione, il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina ha affermato: “Affidando il Santo Padre Papa Francesco alle mani di Dio, noi, al cospetto delle tombe degli apostoli Pietro e Paolo — sorgenti del cristianesimo delle origini, preghiamo il Salvatore Risorto per una pace giusta e duratura per l’Ucraina”. Allo stesso tempo, Sua Beatitudine Sviatoslav ha invitato tutti i fedeli e le persone di buona volontà a pregare per l’elezione del nuovo Pontefice.

Prima dell’inizio dei funerali, Shevchuk ha salutato la delegazione ucraina guidata dal presidente Zelensky. Durante il colloquio con il Capo di Stato ucraino, lo ha ringraziato per la sua presenza e ha sottolineato la particolare importanza di Papa Francesco per la Chiesa greco-cattolica ucraina e per il popolo ucraino. “Lo ricorderemo sempre come il Papa della misericordia e il Papa della speranza – ha detto –, come il Papa che ha proclamato la Chiesa cattolica una Chiesa che accoglie tutti, definendola un ospedale da campo che cura le ferite”.