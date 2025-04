Diocesi: Cem, il 23 aprile a Fermo il primo evento del ciclo “Dare il meglio di sé – quando lo sport incontra la vita”. Il prossimo si terrà il 7 maggio a Jesi

“Dare il meglio di sé – quando lo sport incontra la vita”. È il titolo di un’iniziativa promossa dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale marchigiana (Cem) in collaborazione con Coni Marche, Ufficio scolastico regionale per le Marche (Coordinamento educazione fisica e sportiva), Comitato italiano paralimpico – Regione Marche. Cinque incontri in cinque scuole superiori nelle cinque province delle Marche per proporre una riflessione condivisa con studenti e docenti sul tema dello sport e dei suoi valori educativi e sociali, il primo dei quali, riferisce una nota diffusa oggi, si è svolto lo scorso 23 aprile a Fermo sul tema “Né codardo, né temerario. Ad ospitarlo il Liceo scientifico “Temistocle Calzecchi Onesti”. Francesco Fioretti, responsabile dell’Ufficio pastorale Sport, turismo e tempo libero della Cem, ha moderato l’incontro partendo dalla presentazione di Carlo Macchini, ginnasta di livello internazionale del Gruppo sportivo Fiamme Oro (Polizia). Dal racconto delle esperienze della prima infanzia fino ai successi e alle vittorie nazionali e internazionali, passando per le delusioni e l’amarezza per la sconfitta, il saper incassare la prestazione imprevista, sapersi rialzare e porsi nuovi obiettivi. Mauro Marselletti, responsabile Ufficio scolastico regionale, ha sottolineato l’importanza dello sport nella vita della scuola. Il presidente regionale del Coni, Fabio Luna, ha spiegato che le Marche sono una regione ad alto tasso sportivo e che lo sport come fattore di integrazione sociale e di superamento delle ineguaglianze è una caratteristica da cui non si può prescindere. “Per essere coraggiosi bisogna fare la cosa giusta, non la più semplice, non la più comoda, ma neanche la più azzardata o pericolosa”, il messaggio emerso dall’incontro. Il prossimo appuntamento si terrà il 7 maggio presso il Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Jesi (ore 10) sul tema “Non mangiarti il pallone! Lo sport e lo spirito di squadra che supera l’egoismo per il bene comune”.

