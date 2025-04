Conclave: mons. Paccosi (San Miniato), “preghiamo perché i cardinali aprano intelligenza e cuore allo Spirito Santo”

“Adesso i cardinali riuniti a Roma hanno l’immensa responsabilità di scegliere il nuovo Pontefice. In realtà il loro compito è aprire intelligenza e cuore allo Spirito Santo, perché sia Dio a indicare chi ha scelto. Per questo sentiamoci tutti coinvolti nella preghiera per loro e per la nostra Chiesa che ha bisogno del segno di unità che è il Pontefice, per svolgere la sua missione nel mondo”. Lo ha scritto il vescovo di San Miniato, mons. Giovanni Paccosi, in una lettera alla comunità diocesana in cui invita a pregare per il Conclave che prenderà il via mercoledì 7 maggio.

“Stiamo vivendo momenti di speciale importanza per la Chiesa, per il mondo intero e per ognuno di noi”, ha osservato il presule, secondo cui “la morte di Papa Francesco nella Settimana dell’Ottava di Pasqua, nella luce della Risurrezione, il radunarsi triste e gioioso nello stesso tempo, a Roma, di tanti fedeli, sacerdoti, vescovi, dei cardinali, oltre ai rappresentanti di quasi tutti i Paesi del mondo, sono fatti che ci hanno restituito la coscienza dell’universalità della Chiesa e ci hanno fatto accorgere, ancora con più chiarezza, del dono che è stato Papa Francesco per tutti e per ciascuno di noi”. “La sua essenzialità nell’annuncio di Cristo e della Misericordia divina, la vicinanza alla gente, ai poveri, a chi è scartato, ci hanno ridonato l’entusiasmo per Gesù, che ha preso anche ognuno di noi”, ha proseguito mons. Paccosi, sicuro che “è un dono immenso che il Papa ci ha fatto, anzi che lo Spirito Santo ci ha fatto attraverso di lui”.

“Il 1° maggio – ha continuato il vescovo – inizia il mese dedicato alla preghiera a Maria, al Rosario. In ogni casa, in ogni comunità parrocchiale, in ogni movimento e gruppo, si preghi il rosario per il Conclave che inizierà il 7 maggio e continuiamo poi a pregare per il nuovo Papa, quando sarà eletto”. Mons. Paccosi ha chiesto che alla fine del rosario, fino all’elezione del Pontefice, venga recitata questa preghiera: “Padre, per intercessione di Maria, noi ti preghiamo: manda il soffio potente del tuo Spirito, sui cardinali riuniti per scegliere il vescovo di Roma, Papa di tutti. Fa che ascoltino con umiltà e fiducia il Tuo volere, perché la Chiesa abbia il Pastore che Tuo figlio Gesù ha scelto. Converti i nostri cuori, perché il nuovo Papa trovi un popolo di discepoli missionari, disposti a dare la vita per amore a Te, Padre, e ad ogni fratello e sorella. Dona a ognuno di noi la fede, la speranza e la carità, per lasciarci invadere da Cristo e essere membra vive del suo corpo. Proteggi e guida la Tua Chiesa. Custodisci il mondo nella pace. Amen”.

