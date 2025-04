Solidarietà: Federazione lombarda Società di San Vincenzo De Paoli, il 6 maggio a Milano si presenta il progetto “Doti Speranza”

La Federazione regionale lombarda della Società di San Vincenzo De Paoli, in collaborazione con Federvita Lombardia, organizza una conferenza stampa di presentazione del progetto “Doti Speranza”, che si terrà martedì 6 maggio alle ore 11, presso il Salone Caritas Ambrosiana della Curia arcivescovile, in via San Bernardino 4, Milano.

“Doti Speranza” è un’iniziativa pensata per sostenere donne in gravidanza in situazioni di forte vulnerabilità, attraverso un accompagnamento personalizzato, orientato all’ascolto, alla condivisione di progetti di vita e alla prevenzione. Il progetto prevede un contributo economico fino a 3.000 euro per ogni donna coinvolta, come sostegno concreto nel percorso di maternità.

L’intervento è rivolto in via prioritaria a gestanti – anche prive di documenti – che vivono in condizioni di grave marginalità sul territorio lombardo.

Obiettivi principali del progetto sono: ridurre gli aborti motivati da difficoltà economiche, attivare una rete di supporto territoriale e promuovere una maggiore consapevolezza sociale sul valore della maternità in contesti fragili.

La conferenza stampa sarà un’occasione per illustrare i contenuti dell’iniziativa, le modalità di attuazione e la rete di soggetti coinvolti, ma anche per presentare alcune testimonianze.

