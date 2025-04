Conclave: Bruni, alla quinta Congregazione generale hanno partecipato oltre 180 cardinali, la sesta domattina

(Foto Vatican Media/SIR)

La quinta Congregazione dei cardinali, durante la quale è stato stabilita la data d’inizio del Conclave, nel pomeriggio del 7 maggio, è iniziata alle 9 e si è conclusa alle 12.25. Hanno partecipato oltre 180 cardinali, di cui circa un centinaio elettori, e sono stati sorteggiati i tre cardinali che nei prossimi tre giorni aiuteranno il cardinale Camerlengo, Kevin Joseph Farrell, nell’espletamento dei suoi compiti: Reinarhd Marx, Luis Antonio Tagle e Dominique Mamberti. La prossima congregazione generale – la sesta – inizierà domattina alle 9. I temi principali della Congregazione odierna, ha riferito il portavoce vaticano, “sono stati la Chiesa, il rapporto con il mondo, le sfide che si presentano, tra qui quella degli abusi, ma non sono stati tracciati identikit per il nuovo Papa”. Nella Congregazione di domani, la sesta, ci sarà la predicazione dell’abate di San Paolo, dom Donato Ogliari. La mattina del 7 maggio si svolgerà la Missa pro eligendo Pontifice, presieduta dal card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Nel pomeriggio dello stesso giorno i cardinali elettori entreranno nella Cappella Sistina, dove presteranno giuramento, come previsto dall’Universi Dominici Gregis, e ascolteranno la meditazione del cardinale Raniero Cantalamessa. Poi si potrebbe già svolgere la prima votazione. Da oggi, intanto, la Cappella Sistina è chiusa al pubblico per consentire i lavori di allestimento del Conclave.