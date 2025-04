Sicurezza e salute sul lavoro: Anmil, mercoledì 23 aprile a Macerata un convegno su intelligenza artificiale e digitalizzazione

Si svolgerà mercoledì 23 aprile, a partire dalle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Macerata, in piazza della Libertà, n. 3, il convegno “Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro”, organizzato dall’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) con il patrocinio del Comune di Macerata, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro indetta dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo). “L’evento intende sottolineare l’importanza del valore e della salvaguardia della salute e della vita di tutti i lavoratori in un contesto di transizione tecnologica che sta investendo massivamente il sistema globale del lavoro e il suo mercato”, spiega l’Anmil.

Come dimostrano con oggettività i dati dell’Inail, “nel 2024 nelle Marche vi sono stati ben 16.676 infortuni totali, mentre i casi mortali hanno coinvolto ben 22 lavoratori. Per quanto riguarda, poi, le malattie professionali, si sono registrate nello stesso periodo 7.725 denunce (che sono aumentate del 14,1% rispetto al 2023)”, ricorda l’Associazione.

Parteciperanno per l’Anmil il presidente nazionale, Antonio Di Bella, la vicepresidente nazionale e portavoce del Gruppo Donne, Graziella Nori, e la presidente regionale, Stefania Benedetti; sono molte anche le autorità invitate.

