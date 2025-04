Pasqua: mons. Gambelli (Firenze), “aprirsi ai segni di speranza perché il Signore è presente nel mondo e conduce la storia verso la salvezza”

“Celebrare la festa di Pasqua significa aprirci ai segni di speranza, sapere che ancora oggi il Signore è presente nel mondo e conduce la storia verso la salvezza”. Sono parole pronunciate, in un videomessaggio per gli auguri di Pasqua, dall’arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli. Il quale rivolge fra l’altro “un saluto particolare ai nostri fratelli e sorelle malati, a chi è in difficoltà, ai detenuti, e a tutti coloro che li assistono”. Infine il vescovo invita tutti all’Assemblea pastorale diocesana in programma il 25 maggio in cattedrale.

