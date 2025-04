Fede e cultura: Festival Biblico, per l’edizione 2025 per la prima volta il Salterio dei Poeti

In occasione della sua 21ª edizione, il Festival Biblico presenta un’iniziativa inedita e di grande rilievo culturale: il Salterio dei Poeti, un progetto ideato da Davide Brullo, giornalista, scrittore e poeta, e Roberta Rocelli, direttrice generale del Festival, che coinvolge una selezione di poeti italiani e alcune voci straniere in un confronto con i Salmi biblici.

I Salmi, codice della poesia universale e ossatura della letteratura italiana, si offrono come materia viva di riflessione, preghiera e riscrittura. Da Dante a Pasolini, passando per Leopardi, Luzi e Turoldo, i Salmi hanno costituito una sorgente inesauribile di ispirazione per i più grandi poeti della nostra tradizione e della tradizione lirica occidentale. Il Salterio dei Poeti raccoglie questa eredità, coinvolgendo alcuni tra i più importanti poeti contemporanei, italiani e stranieri, in un’esperienza di traduzione, interpretazione e riscrittura di questo patrimonio spirituale e letterario.

Il progetto si sviluppa attraverso due momenti distinti ma complementari. Durante i giorni del Festival Biblico, i poeti saranno chiamati a raccontare e condividere dal vivo – negli spazi delle Meditazioni – la loro esperienza di riscrittura e confronto con i Salmi, offrendo al pubblico uno spaccato delle loro riflessioni e del percorso creativo che li ha guidati. Parallelamente, il progetto culminerà con la pubblicazione del volume Il Salterio dei Poeti, che raccoglie i Salmi tradotti da questi tedofori del linguaggio. L’opera sarà presentata in anteprima nei giorni di festival e sarà in vendita nelle differenti sedi.

L’iniziativa non si limita a un esercizio filologico o esegetico, ma invita i poeti a farsi strumenti di un’esperienza autentica e trasformativa, immergendosi nel testo sacro con il carisma e la libertà della creazione poetica.

Il Salterio dei Poeti è un progetto unico nel suo genere, finora mai tentato, che ci inabissa nel testo biblico e costituisce una riflessione d’avanguardia nel dialogo tra parola poetica e parola sacra, tra linguaggio umano e linguaggio divino. Un’occasione straordinaria per riscoprire i Salmi come canti eterni dell’anima, emblema del cuore dell’uomo, e per esplorare le nuove frontiere della poesia contemporanea.

Questi i poeti coinvolti nel progetto: Mariangela Gualtieri, Jorge Aulicino, Giuseppe Conte, John Kinsella, Jan Zwicky, Roberto Mussapi, Daniele Mencarelli, Giancarlo Pontiggia, Rosita Copioli, Alessandro Ceni, Andrea Temporelli, Tiziana Cera Rosco, Flavio Santi, Gianfranco Lauretano, Roberta Castoldi, Valentino Fossati, Silvia Bre, Alessandro Rivali, Francesca Serragnoli, Isabella Leardini, Riccardo Ielmini, Federico Italiano, Andrea Ponso, Elisa Longo, Susan Stewart, Daniele Gigli, Isabella Bignozzi, Gabriel Del Sarto, Gian Ruggero Manzoni, Giuliano Ladolfi, Clery Celeste, Giulio Solzi Gaboardi.

La 21ª edizione del Festival Biblico, dedicata al libro dei Salmi, si svolgerà dal 25 aprile al 1° giugno e coinvolgerà le città e i territori delle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Adria-Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso, Chioggia, Alba, Catania e Genova.

