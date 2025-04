Pasqua: mons. Spinillo (Aversa), “la Risurrezione del Signore apre ad orizzonti di vita nuova”

(Foto diocesi di Aversa)

“La Risurrezione del Signore apre ad orizzonti di vita nuova”: lo dice mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, nello spezzare la parola di domenica 20 aprile 2025, domenica di Pasqua, nel suo video messaggio. “Tutto ciò che è stato prepotenza, dominio, violenza ha tentato di chiudere l’umanità in una tomba, ma il Signore sconvolge e apre quella pietra che chiude il sepolcro”, prosegue il presule.

Ed ecco che Gesù ci chiama ad essere “con Dio creatori di un mondo nuovo, nel quale viviamo con pienezza il bene, la fraternità, la ricchezza dell’essere in dialogo gli uni con gli altri, il saper ascoltare tutto il bene che c’è intorno a noi”. L’augurio che il vescovo di Aversa rivolge ai fedeli è che “non ci spaventi la passione, segno dell’amore infinito di Dio: immensa è la sofferenza del Cristo perché immenso è il dono della vita. Di questo dono, il Cristo porterà i segni per l’eternità: è l’amore di Dio, eternamente donato, che vince e apre speranze nuove al vivere dell’umanità”.