Pasqua: mons. Lomanto (Siracusa), “la presenza del Signore Gesù dà vita, forza, energia, gioia e speranza al nostro cammino”

(Foto diocesi di Siracusa)

“Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti e l’augurio di una santa Pasqua di pace, di bene, di gioia nel Signore risorto. Viviamo tempi difficili a livello personale, nelle famiglie, nella società, nel mondo, dove manca la pace, la pace vera. La risurrezione del Signore ci offre motivo per accogliere il dono della Sua Pasqua, il dono della presenza del Signore Gesù che dà vita, forza, energia, gioia e speranza al nostro cammino”. Lo scrive l’arcivescovo di Siracusa e delegato della Conferenza episcopale siciliana per le Comunicazioni sociali e la Cultura, mons. Francesco Lomanto, nei suoi auguri pasquali.

“Da parte nostra rinnoviamo, rigeneriamo i nostri legami, il nostro rapporto prima con Dio, poi le nostre relazioni con gli altri e la nostra attenzione e cura del creato, delle cose, per rinnovarci nello Spirito e nella missione. Dinanzi alle difficoltà che si presentano sappiamo mettere uno spirito di fede, di speranza e di carità per affrontare ogni cosa da risorti e portare ovunque, alle famiglie, alla società, profumi di risurrezione”, afferma il presule, che riserva un ricordo particolare “al mondo del lavoro, alle tante famiglie, a ciascun dipendente o lavoratore che esprime nel suo servizio l’indole secolare di testimonianza del Vangelo, della sua fede”.

Mons. Lomanto auspica che “ciascuno, nel proprio campo, nel proprio servizio, nella propria attività sociale, lavorativa, anche politica, sappia riscoprire la dimensione della propria vocazione per corrispondere a Dio, alla chiamata del Signore, dando un’autentica testimonianza di fede cristiana”. E conclude: “Il Signore risorto infonda fiducia e speranza ai nostri cuori, alla nostra vita, alle nostre famiglie e all’intera società”.