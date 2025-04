Diocesi: Sulmona-Valva, il 22 aprile un incontro online su Pier Giorgio Frassati

La diocesi di Sulmona-Valva promuove un incontro formativo online dal titolo “Ardere senza consumarsi”, dedicato alla figura luminosa di Pier Giorgio Frassati, presto santo. L’evento si terrà martedì 22 aprile, alle ore 21, sulla piattaforma Google Meet.

“Questo appuntamento – spiega la diocesi – rappresenta un’importante occasione di riflessione e crescita spirituale, rivolta in particolare ai giovani ma aperta a tutta la comunità diocesana. Attraverso la testimonianza di Pier Giorgio Frassati, un giovane che ha saputo coniugare una profonda fede con un impegno attivo nel mondo, si desidera offrire spunti per vivere pienamente la propria vocazione cristiana”.

L’incontro vedrà la partecipazione di Marco Pio D’Elia, consigliere nazionale di Azione cattolica per il Settore giovani, e don Luca Bertarelli, assistente regionale di Azione cattolica per il Settore giovani di Piemonte e Valle D’Aosta e parroco di Pollone.

Le loro riflessioni guideranno i partecipanti ad approfondire il messaggio di Frassati, la sua passione per Dio e per il prossimo, il suo spirito di servizio e la sua capacità di “ardere” di fede senza “consumarsi” nelle fatiche del quotidiano.

