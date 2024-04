Vescovi campani: da oggi a venerdì la visita ad limina Apostolorum

Da oggi 8 al 12 aprile i vescovi campani sono in Vaticano per la visita ad limina Apostolorum. Le Chiese particolari della Campania hanno preparato una relazione per il Santo Padre. Nei giorni in Vaticano sono previste riunioni con i Dicasteri e celebrazioni. Non mancherà l’incontro con Papa Francesco.

La visita è iniziata stamattina con due incontri: alle 9.45 appuntamento al Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e alle 11 l’incontro al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Stasera, alle 18, i vescovi campani celebreranno la messa nella basilica di San Pietro.

Domani, martedì 9 aprile, il primo appuntamento sarà alle 8.45 con il Dicastero per i vescovi; alle 10.30 incontro con il Dicastero per il clero; alle 12.15 incontro con la Segreteria generale per il Sinodo e alle 17 la messa nella basilica di San Giovanni in Laterano.

Mercoledì 10 aprile, alle 9.15, incontro con il Dicastero per la Dottrina della fede; alle 10.30 appuntamento con il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica; alle 11.45 incontro con il Dicastero per l’evangelizzazione; alle 18 messa nella basilica di Santa Maria Maggiore.

Giovedì 11 aprile alle 9 il Santo Padre incontrerà i vescovi della Campania; alle 15 incontro con il Dicastero per la comunicazione e alle 18 la messa nella basilica di San Paolo fuori le Mura.

Venerdì 12 aprile, ultimo giorno, alle 8.45 incontro con il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; alle 10 incontro con il Dicastero per la cultura e l’educazione e alle 12 appuntamento con la Segreteria di Stato e Sezione Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali.

