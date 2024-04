Diocesi: Trieste, mercoledì presentazione del flashmob che si terrà l’indomani a conclusione del progetto educativo “Partecipazione democratica”

È in programma per la mattinata di giovedì 11 aprile, alle 11 in piazza dell’Unità d’Italia, a Trieste, il flashmob a conclusione del progetto educativo “Partecipazione democratica” che ha visto coinvolti 1.870 studenti e studentesse di 26 Istituti scolastici di lingua italiana e slovena. A presentare l’evento sarà dalle 11 del giorno presedente, mercoledì 10 aprile presso la sala conferenze al III piano della Curia di via Cavana 16, il vescovo di Trieste, mons. Enrico Trevisi, cui si affiancheranno il don Lorenzo Magarelli, responsabile del Laboratorio di Scienza e fede della diocesi di Trieste, don Fabio Visintin, direttore dell’Ufficio Scuola e Irc diocesano, e il Marzio Serbo, docente dell’Istituto comprensivo “Ai Campi Elisi”.

