Scuole paritarie: Fism Calabria, Alessandro Moschella nuovo presidente regionale

È Alessandro Moschella il nuovo presidente regionale della Fism Calabria, realtà alla quale fanno riferimento 389 scuole infanzia paritarie, frequentate da circa 4.000 bambine e bambini e dove lavorano quasi 1.200 insegnanti ed educatrici. Il Consiglio regionale Fism, infatti, riunitosi a Catanzaro, ha proceduto a rinnovare le cariche e ha eletto Moschella quale successore di Marisa Fagà.

Moschella, nativo di Vibo Valentia, classe 1964, laureato in Economia e commercio, fa parte della Fism dal 1999 e, nel 2009, è stato eletto presidente per la provincia di Vibo, nonché referente gestionale regionale per le scuole paritarie della Calabria. Nel 2010 è entrato a far parte del direttivo regionale Fism, voluto fortemente dall’allora presidente regionale Marisa Fagà, dalla quale Moschella confida di aver “imparato tanto”.

“Finalmente dopo tanti anni di impegno condiviso nella Federazione, a livello locale e nazionale, anche la Calabria sta ottenendo riconoscimenti ed attenzione”, ha dichiarato il neopresidente. Ed ora, subito, il rilancio di una proposta particolare per le paritarie dell’infanzia calabresi. Detto con le parole di Moschella: “Conseguire una parità non equiparata, ma uguale alle scuole infanzia statali come previsto anche dal decreto legislativo 65/2017 sistema integrato 0-6 anni: uno dei punti critici, di particolare rilevanza sotto il profilo economico, che i gestori delle scuole paritarie dell’infanzia della Calabria si trovano ad affrontare”. Ai dirigenti Fism, alle scuole dell’infanzia e ai servizi educativi calabresi, il coordinatore nazionale Dario Cangialosi, presente in Calabria alle elezioni di Moschella, ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro nella prosecuzione di una missione educativa a servizio dei bambini e delle famiglie che nella regione sin qui ha conseguito risultati importanti. Non dimenticando di esprimere, insieme al presidente nazionale Giampiero Redaelli, a nome della Federazione tutta e dei membri della presidenza un grande ringraziamento a Marisa Fagà che per ben 50 anni ha dedicato energie e passione per Fism Calabria e per Fism Nazionale.

