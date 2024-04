Società: Milano, l’11 aprile la terza tappa del progetto “La trappola dell’azzardo”

Si svolgerà a Milano la terza tappa del progetto promosso da Avviso Pubblico e Bper Banca, intitolato “La trappola dell’azzardo”. Un progetto sociale di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, che ha preso il via lo scorso anno, che ha l’ambizione di creare i possibili anticorpi per tutelare la salute delle comunità, con una particolare attenzione ai più giovani.

A Milano, dopo la prima tappa barese e la seconda veronese in cui sono state approfondite le profonde relazioni tra gioco d’azzardo, sport, legalità e usura, si parlerà di Minori e Azzardo: come prevenire la dipendenza tra i più giovani.

L’evento, patrocinato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia che riconoscerà anche i crediti formativi per i partecipanti, si svolgerà l’11 aprile, dalle 15 alle ore 18, presso la Sala Ricci della Fondazione culturale San Fedele (in via Hoepli, 3/B).

Dopo i saluti istituzionali di Sonia Girardi, responsabile dell’Ufficio Esg Evolution e Reporting di Bper Banca; Fabio Bottero, coordinatore regionale di Avviso Pubblico e sindaco di Trezzano sul Naviglio; Ivan Lembo, portavoce regionale della campagna Mettiamoci in gioco, interverranno Riccardo Marco Scognamiglio, psicoterapeuta e formatore dell’Associazione nazionale “Di.Te”, Sabrina Molinaro, epidemiologa, dirigente di ricerca del Laboratorio di epidemiologia sociale Ifc-Cnr; Paolo Jarre, già direttore del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell’Asl To3 Torino; Cristina Perilli, psicoterapeuta dell’Asst Santi Paolo e Carlo e responsabile dello sportello San Carlo Spazio Gio. Modera l’incontro Anna Spena, giornalista di Vita.

La terza tappa si concluderà la mattina successiva con l’incontro con le studentesse e gli studenti del Civico Polo scolastico Manzoni che incontreranno gli esperti Sabrina Molinaro e Matteo Fumagalli. Ad aprire l’incontro Maria Bernadette Rossi, dirigente scolastica del Civico Polo scolastico A. Manzoni, e Maria Luisa Cameroni, responsabile del Cia Manzoni, centro di istruzione per l’adulto e l’adolescente.

