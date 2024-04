Carceri: Pompei, sabato si è tenuta la “Giornata regionale della Misericordia” degli Istituti penitenziari della Campania

Sabato scorso si è tenuta a Pompei la “Giornata regionale della Misericordia” degli Istituti penitenziari della Campania promossa dai cappellani della Campania in collaborazione con il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria e il Centro giustizia minorile.

Dopo un breve corteo per le strade della città mariana, la messa nel santuario della Madonna del Rosario presieduta da mons. Pasquale Cascio, vescovo delegato per la Pastorale carceraria della Conferenza episcopale campana (Cec).

Presente anche mons. Giacomo Cirulli, vescovo di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, il cui ministero episcopale tocca anche la complessa realtà della casa circondariale di Carinola (nel territorio della diocesi di Sessa Aurunca).

Alla vigilia della Domenica della Divina Misericordia, il messaggio rivolto ai presenti, tra cui numerosi volontari e familiari di detenuti, è stato di “rinascita” e “ritorno alla vita” nonostante il peso del peccato, sul modello di Maria Maddalena, tra i primi a cui Cristo si rivela Risorto. Coltivare il desiderio di riscatto pur nella consapevolezza di un percorso difficile: questo l’invito del vescovo delegato.

