Quaresima: Vescovi Triveneto, conclusi gli esercizi spirituali a Costabissara (Vicenza). Il 1° marzo incontro con Caritas Italiana

Settimana, quella appena trascorsa, di esercizi spirituali vissuti insieme per i vescovi della Conferenza episcopale Triveneto (Cet) che si sono ritrovati da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo presso Villa San Carlo a Costabissara, la casa di esercizi spirituali della diocesi di Vicenza. Lo rende noto un comunicato della Cet precisando che gli esercizi sono stati predicati da don Giorgio Maschio, sacerdote della diocesi di Vittorio Veneto ed esperto in patrologia. La figura del vescovo nella vita e negli insegnamenti dei Padri della Chiesa è stato il costante filo conduttore di questi giorni di silenzio e ascolto. “Ci siamo soffermati soprattutto – ha detto don Maschio – su come alcuni Padri della Chiesa hanno concepito il loro ministero, ossia come qualcosa che nutre in tempi di difficoltà. Parecchi di loro sono vissuti, pensiamo ad esempio a Gregorio Magno, in un’epoca di grandi cambiamenti: ci sono le rovine di un mondo che sta passando e l’intuizione, che essi hanno, di un mondo nuovo che sta per nascere”.

Nel pomeriggio di venerdì 1° marzo, sempre a Costabissara, i presuli hanno poi svolto anche una riunione ordinaria della Cet che è stata in buona parte incentrata sull’incontro con i vertici della Caritas Italiana, ossia con il presidente mons. Carlo Roberto Maria Redaelli (già membro di questa Conferenza in quanto arcivescovo di Gorizia) e con il direttore don Marco Pagniello: occasione per riflettere sulle finalità e le linee di azione della Caritas Italiana e per analizzare – anche sulla base di un recente sondaggio – il rapporto esistente nelle varie realtà tra la Caritas, le diocesi e i vescovi. Si è parlato inoltre del prossimo convegno nazionale Caritas che si terrà in territorio triveneto dall’8 all’11 aprile a Grado (con alcune tappe a Gorizia): avrà come titolo “Confini, zone di contatto e non di separazione. ‘Non passare oltre senza fermarti’ (Genesi 18,1-8)” e rappresenterà una preziosa opportunità non solo d’incontro tra i delegati delle Caritas diocesane provenienti da tutta Italia, ma anche quale occasione di conoscenza, condivisione e crescita per l’intero territorio. Nel corso dell’incontro, infine, vi è stata la presentazione di iniziative ed itinerari speciali di pellegrinaggio in vista del Giubileo dell’anno 2025 lungo i percorsi culturali, artistici e spirituali della via “Romea Strata”.

