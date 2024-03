Special Olympics: domani cerimonie di apertura dei Nazionali invernali in Piemonte

A partire da oggi e fino a venerdì 8 marzo si svolgono i XXXV Giochi nazionali invernali Special Olympics su quattro poli piemontesi. Gare di sci alpino, sci di fondo, snowboard e floorball avverranno nei siti olimpici di Sestriere e Pragelato, mentre la località di Entracque (Cn) ospiterà le competizioni di corsa con le racchette da neve. Le gare di danza sportiva si disputeranno invece a Borgo San Dalmazzo.

Le cerimonie di apertura si svolgeranno domani alle 15 a Sestriere per le discipline dello sci alpino, snowboard, sci di fondo e floorball ed il 6 marzo ad Entracque per le racchette da neve e la danza sportiva. Tutte le competizioni prevedono una fase preliminare di Divisioning dove ogni singolo atleta verrà valutato dai coach di disciplina in base alle sue capacità. Saranno di conseguenza organizzate gare di pari livello di abilità e tutti i partecipanti avranno così l’opportunità di gareggiare al meglio tentando “con tutte le loro forze”, così come recita il Giuramento dell’atleta Special Olympics, di vincere la medaglia d’oro. L’evento registra un nuovo record di partecipazione coinvolgendo 593 atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Parteciperanno infatti anche 4 delegazioni straniere (Austria, Germania, Lettonia ed Ungheria) e saranno impegnate nel floorball.

Il respiro internazionale dei Giochi nazionali invernali 2024 è dovuto anche e soprattutto dalla particolarità di costituire il Test – event dei prossimi Giochi mondiali invernali Special Olympics organizzati per la prima volta in Italia dall’8 al 16 marzo 2025. Questi Giochi nazionali si traducono dunque in una “discesa”, una “corsa” o una “danza”, che dir si voglia, verso la piena inclusione delle persone con disabilità intellettive, verso la forza dell’accoglienza, verso la gioia della condivisione a livello planetario.

