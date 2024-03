Papa Francesco: ricevuti i vescovi della Toscana in visita ad limina

(Foto Vatican Media/SIR)

Circa due ore di colloquio: tanto è durato l’incontro che questa mattina i vescovi toscani hanno avuto con Papa Francesco in occasione della visita ad limina. Lo rende noto Toscana Oggi. I vescovi sono stati ricevuti intorno alle 9 nella biblioteca privata del Palazzo Apostolico, e si sono intrattenuti toccando vari temi della vita della Chiesa e delle singole diocesi della Toscana. Tra le questioni affrontate, hanno raccontato i vescovi uscendo dal Vaticano, la situazione delle diocesi e delle parrocchie, la realtà dei giovani che nell’estate scorsa ha visto una bella partecipazione dalla Toscana alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, il desiderio di Papa Francesco di una Chiesa accogliente per tutti, dove ognuno possa fare il suo cammino di fede. Per molti vescovi è stata la prima occasione di venire in visita ad limina, altri invece erano presenti anche nel 2013, al precedente incontro con Francesco; per l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto era addirittura la terza visita ad limina, essendo già presente anche all’incontro con Benedetto XVI nel 2007. La conclusione venerdì 8 marzo con la messa nella basilica di San Paolo fuori le mura.