Azione cattolica: nuova delegazione regionale Abruzzo-Molise, Di Battista confermato delegato

Consiglio Abruzzo-Molise (Foto Ac regionale Abruzzo-Molise)

Si è svolto ieri domenica 3 marzo, presso la Casa di formazione “San Giovanni XXIII” di Larino (Campobasso), il Consiglio regionale elettivo dell’Azione cattolica Abruzzo-Molise al quale hanno preso parte i rappresentanti delle presidenze diocesane abruzzesi e molisane, anch’esse di recente nomina, per eleggere i nuovi componenti della Delegazione regionale Abruzzo-Molise di Azione cattolica per il triennio 2024-2027. “Un organismo fondamentale, quest’ultimo, chiamato – chiarisce un comunicato – a dialogare con le associazioni diocesane, promuovendo il legame associativo e la condivisione delle esperienze, nonché a rappresentare le loro istanze presso il Consiglio nazionale di Azione cattolica”. In base allo spoglio dei voti, è stato confermato per un secondo triennio quale delegato regionale Leonardo Di Battista della diocesi di Teramo-Atri, così come è stata riconfermata incaricata regionale per il settore Adulti Graziella Giardino dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto. Novità per il settore Giovani, che vede in Andrea Petraroia della diocesi di Isernia-Venafro il suo nuovo incaricato regionale e anche per l’Azione cattolica dei ragazzi (Acr), che trova in Simone Serafino dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto il suo nuovo incaricato regionale. Adele Crescenzi è invece la nuova incaricata regionale del Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac). Confermata nel ruolo di segretaria e amministratrice Nicoletta Piccioni della diocesi di Teramo-Atri.