Terzo Settore: Firenze (Avis Toscana), “è più povero e triste senza Claudia Fiaschi”

Avis Toscana si unisce al cordoglio di colleghi, amici e familiari per la scomparsa di Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana, vicepresidente nazionale di Confcooperative e già portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore.

“Claudia – dice la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze – aveva un sorriso sincero, una volontà d’acciaio e non si tirava indietro di fronte a niente e a nessuno. È stato un privilegio per noi averla conosciuta e averci lavorato insieme. Ci stringiamo ai suoi cari, a Confcooperative, a Co&So di cui era presidente, al Forum del Terzo Settore e a tutto il mondo del non profit che da questo momento è più povero e triste senza di lei”.

