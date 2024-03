Movimenti: Mcl, Vincenzo Massara eletto segretario generale

(Foto: Mcl Calabria)

Dopo la celebrazione del XIV Congresso nazionale tenutosi nei giorni 1°, 2 e 3 dello scorso mese di febbraio, nella prima seduta del Consiglio generale di sabato 2 marzo, Vincenzo Massara, già presidente regionale di Mcl Calabria, e attuale presidente nazionale del Caf Mcl, è stato eletto segretario generale del Mcl.

Un nuovo impegno che, insieme al neo presidente generale Alfonso Luzzi e a tutta la presidenza, porterà avanti con la stessa determinazione che l’ha contraddistinto in tutti questi anni.

“Si apre una nuova sfida per il Movimento nazionale, in un momento delicato per il Paese dove il ruolo delle associazioni, dei movimenti e, in genere dei corpi intermedi, risulta strategico nel rappresentare le istanze, i bisogni e le attese di un popolo sempre più privo di punti di riferimento, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno dove la crisi economica e la crescente disoccupazione, soprattutto giovanile sta lacerando le famiglie, primo e fondamentale nucleo della nostra società”.