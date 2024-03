Ucraina: Misericordie Toscana di nuovo in strada per portare aiuti alla popolazione

Nuova missione di solidarietà della Toscana verso l’Ucraina. Due mezzi delle Misericordie toscane sono pronti a partire per raggiungere Bucarest dove consegneranno un carico di aiuti per gli ospedali ucraini all’associazione Tighina attiva nell’aiuto alla popolazione ucraina. Il materiale è frutto della generosità di Unicoop e della collaborazione con la Protezione civile regionale, si legge in un comunicato delle Misericordie Toscana diffuso oggi. Due furgoni della Federazione regionale delle Misericordie e della Misericordia di Castelfiorentino saranno oggi pomeriggio (lunedì 18), alle 14.30, alla Coop di Ponte a Greve per prendere in carico 8 pancali di materiale igienico-sanitario. I due mezzi, con 4 volontari a bordo, si metteranno in strada all’alba di martedì 19 e dovrebbero raggiungere Bucarest mercoledì sera. Scaricato il materiale, faranno ritorno in Italia, dove sono attesi entro il fine settimana. “Nei notiziari e sui quotidiani le informazioni dall’Ucraina sono quasi esclusivamente belliche”, dice Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, “rischiamo così di dimenticarci delle centinaia di migliaia di persone che vivono le ferite e le conseguenze della guerra, a cominciare da quanti sono ricoverati negli ospedali. Le Misericordie e le altre associazioni di volontariato della Toscana però lo sanno bene e per questo continuano a portare avanti l’impegno verso questi nostri fratelli”.

