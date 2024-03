Società: Acli, venerdì e sabato a Napoli la Conferenza nazionale di Coesione territoriale

Venerdì 22 marzo e sabato 23 marzo a Napoli, presso l’Hotel Ramada, in via Galileo Ferraris n. 40, le Acli organizzano la Conferenza nazionale di Coesione territoriale. Due giorni di incontri e dibattiti su come creare una società più inclusiva, riducendo le disparità economiche e sociali tra le varie regioni italiane. L’obiettivo è quello di promuovere uno sviluppo equilibrato, senza lasciare indietro nessun territorio.

L’evento inizierà venerdì 22 marzo, alle ore 10, con la presentazione della ricerca Iref su come contrastare lo spopolamento nelle aree interne del nostro Paese. Interverranno Luisa Corazza, docente all’Università del Molise – Centro ArIA; Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle Acli e portavoce di Alleanza contro la povertà; Cecilia Ficcadenti, ricercatrice dell’Iref; Stefano Consiglio, presidente della Fondazione Con il Sud; Sabina Licursi, docente all’Università della Calabria. Concluderà la mattinata Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli.

La sezione del pomeriggio di venerdì 22 marzo sarà dedicata al “Sistema delle Acli a confronto. La fotografia attuale: la lettura dei dati di sistema”. Interverranno i presidenti regionali, provinciali e dei servizi delle Acli; Rocco Savron, dello Sviluppo associativo Acli, e Gianfranco Zucca, coordinatore dell’Iref.

Durante la mattina di sabato 23 marzo, alle ore 10, si discuterà di “Autonomia differenziata: quale idea di Paese?” con Antonio Russo; Giovanna De Minico, docente di Diritto costituzionale all’Università Federico II di Napoli; Ciro Bonajuto, vicepresidente dell’Anci; Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ed Emiliano Manfredonia. A coordinare l’incontro sarà il giornalista Luigi Vicinanza.

