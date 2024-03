Diocesi: Padova, domani sesto appuntamento con i “Martedì culturali”. Dom Gianni parlerà dell’“Intelligenza come sapienza”

È in programma per la serata di domani, martedì 19 marzo, il sesto appuntamento del ciclo dei “Martedì culturali – #tuesday for future” promosso dal Centro universitario di Padova, che quest’anno ha come filo conduttore il tema delle “Intelligenze”. L’incontro si terrà a partire dalle 18.30 al Centro universitario di via Zabarella 82, sul tema “Intelligenza come sapienza”. A parlarne sarà dom Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte (Fi).

“La sapienza – viene sottolineato in una nota – è un tratto esistenziale, è un fatto imprescindibile per orientarsi nella vita: è un saper vivere che abbraccia tutte le dimensioni dell’esistenza. È un’intelligenza che non ha nulla a che vedere con la tecnologia e la scienza, piuttosto è un’arte che si apprende da un ascolto attento di sé stessi e della vita. Una sapienza che aiuta a trovare la presenza di Dio nella nostra esistenza”.

L’incontro sarà fruibile anche in streaming sulla pagina YouTube del Centro universitario.

I “Martedì culturali” proseguiranno fino a maggio 2024 e nei prossimi appuntamenti saranno ospiti: Antonio Scattolini (23 aprile) della Facoltà Teologica del Triveneto che si soffermerà sull’“Intelligenza dell’arte” e Giorgio Vallortigara dell’Università di Trento (14 maggio) che affronterà invece il tema dell’“Intelligenza animale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /