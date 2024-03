Diocesi: Rimini, per la festa di San Giuseppe domani messa presieduta dal vescovo, venerdì visione in anteprima del docufilm “Cuore di padre”

Nella settimana dedicata alla ricorrenza di San Giuseppe, la diocesi di Rimini organizza due iniziative nate dall’incontro tra il vescovo, mons. Nicolò Anselmi, e un gruppo di padri di famiglia della provincia, che si unisce alla proposta avanzata da Confartigianato Rimini.

Domani, martedì 19 marzo, alle ore 18.30, presso la cattedrale di Rimini, sarà invocata la protezione di San Giuseppe attraverso la celebrazione di una messa solenne presieduta dal vescovo e animata dai padri di famiglia della provincia di Rimini. A seguire, dopo la celebrazione eucaristica, è previsto un momento conviviale organizzato in collaborazione con Confartigianato Rimini, in cui i padri presenti alla cerimonia potranno incontrarsi e scambiarsi testimonianze sulle proprie esperienze di paternità.

L’altra iniziativa in programma è la visione in anteprima di “Cuore di padre”, prevista per venerdì 22 marzo, alle ore 20.45, presso il cinema Tiberio di Rimini (via S. Giuliano, 16): un docufilm dedicato al carisma e all’influenza di San Giuseppe nelle persone e nelle comunità di tutto il mondo, con il racconto dei pellegrinaggi a lui dedicati, come ad esempio quelli verso le cattedrali di Vezelay e Cotignac, in Francia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /