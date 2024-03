Diocesi: Siena, nel pomeriggio il card. Lojudice alla rassegna cinematografica “I lunedì nel mondo di Pangea Film”

È in programma per il pomeriggio di oggi, lunedì 18 marzo, a partire dalle 17 all’Auditorium Santo Stefano alla Lizza a Siena, la rassegna cinematografica “I lunedì nel mondo di Pangea Film”, organizzata dalla cooperativa sociale Pangea. Durante l’evento interverranno il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, la regista Margherita Giusti, Felicia Babola, laureanda in Scienze dell’educazione, ed Edwin Nkpume laureando in Scienze politiche.

La rassegna cinematografica “I lunedì nel mondo di Pangea”, viene ricordato in una nota, nasce per constatare che oramai da diversi anni Siena è diventata una terra di approdo per persone straniere provenienti da tutto il mondo, un luogo di storie migratorie in cui si è affermato e si va affermando sempre di più un tessuto sociale multietnico inedito per molti cittadini spiazzati da un fenomeno che richiede dialogo e comprensione. Questo è testimoniato dai film che verranno proiettati lunedì 18 marzo, che sono: “The Meatseller”, di Margherita Giusti, e “En rang par deux”, di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti e Viola Mancini.

