Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: nella sessione primaverile incontro con i vertici di Caritas Italiana e indicazioni per concorso Irc

Nei giorni 12-13 marzo, a Susa, si è riunita la Conferenza episcopale piemontese per la sessione primaverile. Nell’introduzione – si legge in una nota diffusa oggi – il presidente mons. Franco Lovignana, ha illustrato i principali argomenti che saranno affrontati al Consiglio permanente della Cei, raccogliendo considerazioni e pareri da trasmettere. Successivamente si sono discusse le questioni all’ordine del giorno. In particolare, i vescovi hanno dato risposta positiva alla richiesta della Facoltà Teologica — sezione parallela di Torino, circa l’avvio di una seconda Licenza in teologia sistematica con indirizzo in Ecclesiologia per l’anno accademico 2024-2025. Quanto al prossimo Concorso riguardante gli insegnanti di religione, i vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta ritengono che tenuto conto della situazione pastorale attuale – e in specie del clero – non sia opportuna la partecipazione dei preti al Concorso, decidendo di confermare la loro presenza nella scuola “mantenendoli nel 30% non di ruolo”. In tal modo si permetterebbe anche una maggiore valorizzazione della presenza del laicato nel contesto scolastico. Infine, un’intera mattinata è stata dedicata all’incontro con il presidente di Caritas Italiana, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, e il direttore nazionale, don Marco Pagniello.

