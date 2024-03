Comunicazioni sociali: San Paolo, domani a Roma la mostra itinerante “Insegnaci a Pregare

Foto San Paolo

Sabato 16 marzo arriva a Roma la mostra itinerante “Insegnaci a Pregare”, un percorso di riflessione sul Padre Nostro, firmata Centro Culturale San Paolo. Nove totem, una web app e una preghiera al centro, il Padre Nostro. Nata dall’invito di Papa Francesco di prepararsi al Giubileo del 2025, la mostra itinerante sarà visibile da domani, alle ore 18.00, presso la Società San Paolo (sala Giubileo – Via Alessandro Severo 58), in occasione dell’Assemblea annuale del Centro Culturale San Paolo che celebra il 25° anniversario dalla sua fondazione. Partita dal comune di Cinisello Balsamo, nel milanese, e inaugurata da fra Roberto Pasolini – la Mostra vede su ogni facciata dei nove totem saggi, meditazioni e fotografie per grandi e piccoli, che racconteranno il significato della preghiera e la sua origine. In evidenza anche testimonianze e storie di padre Pino Puglisi, fratel Biagio Conte, Chiara Badano e Matteo Farina. Su ogni totem si trova un QR code che permette di aprire i contenuti di approfondimento presenti in una web app creata appositamente: basta scannerizzare il codice e cliccare su una delle frasi del Padre Nostro della schermata di apertura della web app. È online, infine, il sito dedicato alla mostra – realizzato dalla San Paolo Digital – dove viene spiegato il progetto e la sua nascita, con autori, testi e fotogallery: https://mostrapregare.sanpaolo.org/#progetto. A intervenire all’inaugurazione mons. Armando Matteo, Segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede, con una relazione dal titolo “Giubileo 2025: la preghiera come cammino di preparazione. L’apporto del mondo della cultura“. La mostra, realizzata con il supporto dell’8xMille della Chiesa Cattolica e di Generali Cattolica Assicurazioni continuerà il suo viaggio e potrà essere allestita in spazi culturali, scuole, parrocchie, oratori, per chi ne farà richiesta.