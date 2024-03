Diocesi: Acireale, domenica concerto quaresimale nella parrocchia di Castiglione di Sicilia

La Comunità parrocchiale di Castiglione di Sicilia, unita alla Corale Polifonica “Mater Catenae”, si prepara per il secondo anno consecutivo ad offrire un Concerto Quaresimale arricchito da preghiere, meditazioni e filmati. L’evento, dal tema “Prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte”, in programma per Domenica 17 marzo (ore 19) nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo, sarà incentrato sull’esperienza dell’Apostolo Pietro. La manifestazione, spiegano gli organizzatori, offre ai partecipanti l’opportunità di immergersi nel percorso interiore di Pietro intriso di fede, rinnegamento e amore. I canti saranno eseguiti dalla corale parrocchiale “È un momento formativo, spirituale e di preghiera che ci prepara alla Pasqua”, dichiara il parroco don Orazio Greco. “In un’epoca contraddittoria, nella quale la società spesso è accecata dalle false verità, sentiamo il bisogno tutti di nutrirci di autentica e profonda bellezza. San Pietro, nonostante i suoi limiti, rimane fedele a Gesù, il quale lo riporta alla verità della sua fede”.

