Diocesi: L’Aquila, domenica arriva a Collemaggio la Croce della pace

Basilica di Collemaggio (Foto Arcidiocesi L'Aquila)

Domenica 17 marzo (ore 17.30) l’arcidiocesi dell’Aquila accoglierà, sul piazzale di Collemaggio, l’arrivo della Croce della Pace che, in Quaresima, per iniziativa della Ceam, Conferenza episcopale Abruzzo-Molise, sta girando e sostando fra le 11 diocesi della regione ecclesiastica per sostenere, con una preghiera forte e continua, la richiesta di pace vera e duratura fra le popolazioni in guerra. In una nota l’arcidiocesi aquilana invita i fedeli a partecipare e le parrocchie a divulgare la notizia così da “ritrovarsi insieme come comunità diocesana, con il cardinale arcivescovo, Giuseppe Petrocchi, e l’arcivescovo coadiutore, a ricevere questo simbolo della cristianità pensato, in una forma originale, dalla Pastorale Giovanile Regionale”. Alle ore 18 è prevista la messa in Basilica presieduta dal cardinale. Nei prossimi giorni la Croce della Pace sosterà in alcune chiese e parrocchie della Diocesi.