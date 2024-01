Vertice Italia-Africa: Metsola (Parlamento Ue), quando il Vecchio Continente “prospera, l’Europa prospera”

(Foto Parlamento europeo)

“Quando l’Africa prospera, l’Europa prospera e il mondo prospera”. È il commento della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a proposito del vertice Italia-Africa. “Enrico Mattei aveva capito per primo che c’è più forza nelle nazioni che collaborano, piuttosto che quando lavorano l’una contro l’altra”.

Al vertice romano sono presenti, per l’Ue, anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

“Il vertice di oggi apre una nuova fase nella politica estera italiana con e per l’Africa, che punta a rafforzare la centralità del continente per trovare soluzioni condivise e crescere insieme”, ha invece affermato Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

“È necessario passare dalle parole ai fatti, non ci accontentiamo di semplici promesse che poi non sono mantenute”, ha dichiarato Moussa Faki Mahamat, presidente della Commissione dell’Unione africana, intervenendo in Senato. Faki ha poi ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale “c’è un interesse costante per una cooperazione equa e produttiva”.