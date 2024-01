Terremoto Centro Italia: 1,5 milioni da sms solidali per la Valdaso. Commissario Castelli, “importante la viabilità per le aree interne”

“1,5 milioni di euro all’Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Marche per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto stradale della ex SS238 Valdaso, nel territorio comunale di Montefalcone Appennino (Fermo)”. Il trasferimento della somma, attraverso il decreto n. 59, è una anticipazione, di un importo complessivo di 5 milioni di euro, tramite le donazioni effettuate dai cittadini attraverso gli sms solidali al numero 45500. Tali fondi, spiega l’ufficio stampa della Struttura commissariale sisma 2016 che riporta la notizia, sono stati destinati a interventi nei confronti di strutture pubbliche che, pur non essendo oggetto di ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo sociale ed economico e per potenziare i presidi di emergenza dei territori colpiti dagli eventi sismici”. Nel caso specifico, destinataria del finanziamento è la Regione Marche, che attua l’opera attraverso l’Anas, gestore della strada. Il commissario straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, ha dichiarato che “questo stanziamento si inserisce indirettamente in quella logica di miglioramento della rete viaria che stiamo realizzando nell’Appennino centrale. La maggiore e migliore mobilità di persone e merci non solo può favorire la crescita e lo sviluppo economico dei nostri territori, liberandoli dall’isolamento che spesso li caratterizza, ma può contribuire a contrastare l’inverno demografico, inducendo le persone a restare nei loro borghi”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /