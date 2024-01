Diocesi: Bolzano, oggi si è tenuto il Dies Academicus 2024 dello Studio teologico accademico di Bressanone

Con la relazione della teologa Selene Zorzi sui femminicidi, il conferimento del Premio “Vescovo Karl Golser” per una tesi su Alexander Langer, e la presentazione del nuovo Annuario teologico dedicato alla sostenibilità, si è celebrato oggi il Dies Academicus allo Studio teologico accademico (Sta) a Bressanone.

In apertura il preside dello Sta, Alexander Notdurfter, si è soffermato sul tema scelto per la prolusione 2024, i femminicidi: “Un tema di grande attualità, a cui né la società né la Chiesa possono sottrarsi. Ne parliamo in questa sede perché fa parte della nostra missione di Istituto superiore ecclesiale affrontare problemi socialmente dirompenti e importanti anche per la Chiesa”. Riguardo all’Annuario teologico, Notdurfter ha sottolineato che “la sostenibilità è diventata un punto focale del nostro Istituto”. Grande interesse ha suscitato la relazione di Zorzi, docente all’Istituto superiore di scienze religiose di Verona, sin dal titolo: “Lo scandalo sociale della violenza contro donne – ruolo e responsabilità della Chiesa”. La relatrice ha parlato di “Chiesa ancorata ancora a una concezione arcaica della sessualità” e ha rilevato che “nella Chiesa il potere è esclusivamente collegato alla maschilità”. Zorzi ha poi delineato alcune vie d’uscita e ricordato il compito che spetta agli uomini: “Riflettere sulla relazione tra maschilità, potere e sessualità, prendendosi la responsabilità delle violenze in quanto classe di uomini”. Presente anche il vescovo Ivo Muser, la cerimonia è proseguita con l‘assegnazione del Premio “Vescovo Karl Golser”, indetto annualmente dall’Istituto De Pace Fidei e aperto a tesi dottorali presentate in Alto Adige, Tirolo e Trentino su uno dei temi focali dell’Istituto (giustizia, pace e cura per il Creato). Quest’anno è stata premiata la tesi della bolzanina Chiara Rinaldi dal titolo “Weitermachen. Fare ancora – Le parole di Alexander Langer per una pastorale rivolta ai giovani di oggi”. Ultimo atto della cerimonia, la presentazione, a cura del teologo Martin M. Lintner, del nuovo numero dell’Annuario Teologico Bressanone.

