Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, giovedì incontro del clero sulla tutela dei minori

È in programma per giovedì 1° febbraio, dalle 9.30 presso i locali della parrocchia della Ss.ma Annunziata a Bassagrande, l’incontro formativo per i sacerdoti e i diaconi della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Nell’occasione, verrà presentato il servizio-sportello di consulenza da parte di Stefano Lassi, membro del Consiglio di presidenza del Servizio nazionale Cei per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Lassi, viene spiegato in una nota della diocesi, nel corso dell’incontro aiuterà il clero a riflettere sulle dinamiche umane che si attivano nell’esercizio del ministero, nella prospettiva di “costruire comunione”. Presenterà anche il Servizio di consulenza e aiuto per i consacrati che si sta attivando in Toscana.

