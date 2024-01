San Francesco di Sales: Asti, domani incontro sull’Intelligenza artificiale con don Luca Peyron

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si è celebrata mercoledì 24 gennaio il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, ha invitato don Luca Peyron, referente della Pastorale universitaria della diocesi di Torino e della Regione Piemonte nonché coordinatore del Servizio per l’Apostolato digitale. L’incontro, che si terrà martedì 30 gennaio, alle 18 nel salone del Seminario di Asti, sarà l’occasione per approfondire la tematica dell’intelligenza artificiale a partire dal messaggio che Papa Francesco ha dedicato a “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana” per la prossima 58ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /