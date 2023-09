Tempo del Creato: Ac Cerreto Sannita, stasera presentazione dell’App “APPost’!”

Stasera, alle ore 19,15, a San Salvatore Telesino (presso la Sala Conferenze, ex Comune) l’Azione Cattolica diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti presenterà ufficialmente l’App “APPost’!”, il progetto risultato tra i vincitori del contest di progettazione sociale “Parrocchie ecologiche” del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, che si propone di promuovere, diffondere e segnalare le numerose iniziative di tutela ambientale del nostro territorio (ad esemoio, dalla raccolta dei rifiuti alla semplice passeggiata/escursione naturalistica o alla valorizzazione di un sito paesaggistico) e di sensibilizzarne una sempre più nutrita e consapevole partecipazione, provando a dare anche un segno concreto al mondo del lavoro, attraverso una scontistica di cui potrà usufruire chi parteciperà a tali iniziative di tutela ambientale segnalate sull’App. Parrocchie, Uffici di Curia, Pro Loco, Forum dei Giovani, associazioni e movimenti e Comuni, attraverso varie forme e vari impegni presi, hanno aderito al progetto. Che, non a caso, verrà presentato nella Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato (voluta da Papa Francesco all’interno del Tempo del Creato che inizia il 1° settembre e termina il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi), attraverso tre momenti che comporranno le tre tappe di un percorso di “conversione ecologica”, al quale siamo sempre tutti chiamati. Interverranno prima del momento di presentazione di “APPost’!”, oltre al presidente diocesano di Azione Cattolica, Giovanni Pio Marenna, l’assistente unitario, don Mimmo De Santis e fra Fedele Mattera, attualmente parroco a Miano, del Movimento nazionale “Laudato Si’”. Concluderà l’incontro il vicesegretario nazionale del Movimento Lavoratori di Ac, Maurizio Biasci.