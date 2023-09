“Esprimiamo grande dolore nell’apprendere la tragica notizia di un incendio scoppiato nelle prime ore di giovedì mattina in un edificio di Johannesburg, che ha causato la morte per ora di 74 persone tra cui 12 bambini. Alcuni di loro avevano solo 1 anno”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef per l’Italia. “Il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie e ai cari delle vittime”, conclude.