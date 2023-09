Stupro a Caivano: Valditara (min. Istruzione), “progetto pilota per 3 milioni di euro. Coinvolti 4 istituti, docenti aggiuntivi, nuovi asili e riqualificazione palestre”

“Fare della scuola il fulcro dello sviluppo dei territori, tramite una serie di iniziative, tra le quali l’inserimento di più docenti e, in previsione, il rafforzamento delle sanzioni nei confronti di chi non manda i figli alla scuola dell’obbligo. Caivano rappresenterà un progetto pilota di Agenda Sud e sarà supportato e monitorato costantemente dal ministero”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al termine della sua visita di ieri a Caivano. Il progetto pilota di Caivano, spiega una nota del dicastero, “sarà finanziato specificamente con 1 milione di euro e coinvolgerà le quattro scuole del primo ciclo: IC2 De Gasperi, IC Cilea-Mameli, IC3 Parco Verde e IC Milani, prevedendo anche docenti aggiuntivi in queste scuole. Sempre a Caivano altri 560mila euro saranno destinati alla lotta contro l’abbandono scolastico e i divari territoriali. Verrà anche firmata una convenzione con il centro polifunzionale Delphinia in collaborazione con il ministro dello Sport, affinché la struttura sia messa a disposizione anche delle scuole”. Oltre a questi interventi, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha assegnato risorse nell’ambito del Pnrr anche “per la costruzione di 2 nuovi asili nido e per la riqualificazione di 2 palestre, nonché oltre 1,3 milioni per rinnovare le aule, i laboratori e gli ambienti didattici” con interventi che mirano, ha sottolineato Valditara, “ad avere scuole più accoglienti e innovative, rendendole luoghi di serenità per gli studenti”.