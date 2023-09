Covid-19: Commissione Ue, autorizzato il vaccino aggiornato alle nuove varianti

La Commissione europea autorizza il vaccino Covid-19 adattato al Comirnaty XBB.1.5, sviluppato da BioNTech-Pfizer. Si tratta del “terzo aggiornamento di questo vaccino per rispondere alle nuove varianti di Covid-19”. Lo comunica in una nota odierna l’Esecutivo europeo. Il vaccino è “autorizzato per adulti, bambini e neonati di età superiore ai 6 mesi”. In linea con le precedenti raccomandazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), “gli adulti e i bambini a partire dai 5 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero assumere una singola dose”, indipendentemente dalla loro storia di vaccinazione contro il Covid-19. “Accolgo con favore questa autorizzazione molto tempestiva del vaccino Covid aggiornato, che risponderà alle varianti emergenti e in via di diffusione. Il Covid-19 circolerà parallelamente all’influenza stagionale durante la prossima stagione autunnale e invernale, e dobbiamo essere pronti. Questa potenziale doppia minaccia esporrà le persone vulnerabili a un rischio maggiore e metterà ulteriormente sotto pressione gli ospedali e il personale sanitario. La vaccinazione è lo strumento più efficace contro entrambi i virus, e quindi incoraggio tutti gli aventi diritto, soprattutto i più vulnerabili, a seguire le raccomandazioni scientifiche e a vaccinarsi il prima possibile”, ha dichiarato la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides. L’autorizzazione arriva dopo “una rigorosa valutazione” dell’Ema, attraverso il meccanismo di valutazione accelerata.