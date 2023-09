Diocesi: Caritas Andria, al via oggi una rassegna teatrale di spettacoli per bambini e ragazzi

Oggi, domani e domenica nella cornice della “Guardiola”, recentemente recuperata in parte, immersa in una pineta e oliveto, poco lontana dal centro abitato, si svolgerà una rassegna teatrale di spettacoli per bambini e ragazzi, aperta anche ad un pubblico adulto.

Sarà la cooperativa sociale Fantacadabra del Teatro stabile d’Abruzzo a presentare venerdì 1° settembre “A che ora arriva l’arca di Noè?”, versione moderna del diluvio universale ambientata tra i ghiacciai e le nevi del Polo Sud, dove alla custodia del creato si associa, con umorismo, una storia di amicizia e di solidarietà; sabato 2 “Il gatto con gli stivali”, regno del divertimento puro, della sorpresa, con stile leggero e ironico; dove la fantasia delle trovate continue e degli equivoci permetteranno al Gatto di sconfiggere l’orco e permettere al re di Carabas di vivere sereno e in pace; domenica 3 “Favole al telefono”, uno spettacolo come un viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari. Viaggio immaginario, che partendo da una soffitta, ci racconta come sia possibile costruire e inventare storie seguendo gli itinerari fantastici tracciati dal Rodari. Viaggio fantastico dentro mondi alternativi, ricchi di spunti che pongono al centro il senso di libertà e di fantasia che ciascuno di noi possiede.

Ogni spettacolo avrà due repliche: la prima alle ore 18 e la seconda alle ore 20.

La rassegna si inserisce all’interno della programmazione Caritas diocesana di Andria per la promozione delle attività sociali e culturali del progetto “C’entro anch’io”, “per una attenzione al mondo dell’infanzia e alla creazione di strumenti e opportunità per la formazione e la cultura dei più piccoli e per la prevenzione del disagio”, spiega il direttore della Caritas diocesana, don Mimmo Francavilla.