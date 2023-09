Consiglio d’Europa: 70° Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pejcinovic Buric, “costruiamo un’Europa migliore”

Strasburgo, la sede del Consiglio d'Europa (foto SIR/Marco Calvarese)

“La Convenzione europea dei diritti dell’uomo rappresenta i valori fondamentali del nostro continente e mette in pratica un sistema unico per attuare i nostri diritti e libertà fondamentali. A 70 anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione non è mai stata così importante come oggi”. La segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, ha rilasciato oggi una dichiarazione in vista del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il 3 settembre. “Centinaia di milioni di persone nei nostri 46 Stati membri hanno beneficiato – afferma – della protezione della Convenzione e continuano a farlo ogni singolo giorno, a volte senza neanche saperlo. Insieme alle autorità nazionali, a seguito della totale devastazione della seconda guerra mondiale, abbiamo utilizzato la Convenzione come modello per costruire un’Europa migliore, aiutando a garantire stabilità e sicurezza per sette decenni”.

Pejčinović Burić specifica: “I terribili eventi degli ultimi 18 mesi mostrano ciò che può succedere quando gli Stati voltano le spalle a quei valori e quanto velocemente possiamo disfare ciò che abbiamo raggiunto negli ultimi 70 anni. Ora, più che in qualsiasi altro momento nella storia della Convenzione, i cittadini europei hanno bisogno che le nostre nazioni si uniscano attorno al sistema della Convenzione e ai suoi valori per il bene di tutti noi e delle generazioni a venire, proprio come hanno promesso di fare i leader europei al Vertice di Reykjavik a maggio di quest’anno”.