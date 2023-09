Covid-19: in aumento nuovi casi (+28%), tasso positività al 10,5% e 65 decessi in ultima settimana. Vaia (min. Salute), “aumento atteso. Monitorare ospedali”

Nella settimana 24-30 agosto, in Italia si registrano 14.866 nuovi casi di Covid-19, +28,1% rispetto alla settimana precedente (11.606). Sono 65 i morti, in aumento del 47,7% rispetto alla settimana precedente (44). Sono stati fatti 142.118 tamponi, +12,6% (126.215) e cresce il tasso di positività, pari al 10,5%, l’1,3% rispetto alla scorsa rilevazione (9,2%). E’ quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute sul Covid-19,. Atri dati riguardano il tasso di occupazione in area medica, pari al 2,7% con una variazione di +0,7% rispetto alla settimana precedente (2,0%), e il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari allo 0,4% con una variazione di -0,1% rispetto alla settimana precedente (0,5%).

“Nel periodo di riferimento e rispetto alla settimana precedente si osserva un lieve aumento del numero di nuovi casi, incremento atteso sulla base degli andamenti previsti di fine estate e della diffusione di una nuova variante che, come per le varianti precedenti, si associa ad una maggiore circolazione virale – spiega il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia – In questa fase, nella quale è particolarmente importante osservare l’impatto della malattia sugli ospedali e la gravità clinica, si evidenzia che i tassi di occupazione ospedaliera rimangono sostanzialmente stabili, e, anzi, si registra una lieve diminuzione nelle terapie intensive”.