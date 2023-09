Giustizia: Commissione europea, da oggi in vigore riconoscimento reciproco delle sentenze tra l’Ue e l’Ucraina

Da oggi entra in vigore il riconoscimento reciproco delle sentenze tra l’Ue e l’Ucraina in base alla Convenzione dell’Aia. Lo comunica la Commissione europea in una nota. Si prevede che in futuro aderiscano altri Paesi. “È giunto il momento di rafforzare l’unità e la cooperazione internazionale nel diritto civile e commerciale. Spero che l’entrata in vigore della Convenzione dell’Aia e la sua applicazione nell’Ue e in Ucraina incoraggino altri Paesi ad aderire. In un mondo sempre più globalizzato, l’applicazione del diritto non può essere limitata dai confini: più Paesi aderiranno alla Convenzione, più efficaci saranno le nostre sentenze. I cittadini e le imprese beneficeranno del trattato, che faciliterà il commercio e gli investimenti tra l’Ue e l’Ucraina. Attualmente, la diversità delle leggi e delle pratiche nel mondo rende spesso difficile per i cittadini e le imprese dell’Ue il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in altri Paesi. Questa incertezza giuridica, e i costi ad essa associati, possono indurre molte persone a rinunciare a far valere i propri diritti o a decidere di non intraprendere relazioni internazionali”, ha dichiarato il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders.