Stupro a Caivano: Valditara (min. Istruzione), “interventi in più di 2mila scuole del Mezzogiorno finanziati con 265,5 milioni di euro” 

Un piano complessivo per la riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti, coinvolgendo oltre 2mila scuole del Mezzogiorno e con un finanziamento di 265,5 milioni di euro. È, in estrema sintesi, il contenuto del decreto ministeriale firmato ieri dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo la visita a Caivano.

Queste le attività previste, si legge in una nota del dicastero: “Contrasto alla dispersione e riduzione dei divari negli apprendimenti; potenziamento delle competenze di base e trasversali; retribuzione delle ore aggiuntive al personale scolastico impegnato nell’attuazione dei progetti didattici; attività laboratoriali (sport, teatro, musica, educazione alla cittadinanza e al rispetto, ecc.) per l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”. Il provvedimento sosterrà anche l’apertura al territorio e il prolungamento del tempo-scuola al pomeriggio. “Verrà dedicata particolare attenzione a 245 scuole (incluse le 4 scuole del primo ciclo di Caivano) individuate da Invalsi sulla base delle rilevazioni nazionali, per le quali sono previste ulteriori misure: docenti aggiuntivi per le secondarie di I e II grado (per circa 4/5 docenti per ogni scuola); accompagnamento e supporto costante da parte del Ministero tramite Indire e Invalsi; formazione specifica dei docenti; coinvolgimento delle famiglie; didattica innovativa e laboratoriale; potenziamento delle attività sportive”. In un prossimo decreto-legge saranno previste “misure di rafforzamento delle sanzioni per contrastare l’evasione dell’obbligo scolastico e risorse specifiche, sia per potenziare esperienze di mobilità per studenti sul modello Erasmus per favorire confronti con altri contesti, sia per dotare le scuole in contesti caratterizzati da fragilità educativa di personale amministrativo aggiuntivo e incentivi per il personale docente”.